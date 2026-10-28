Uns bleibt viel weniger Nettolohn als im Ausland

Dass heimischen Beschäftigten besonders wenig netto von ihrem Bruttobezug bleibt, spürt man jeden Monat am Konto. Dass das auch objektiv so ist, belegt der Vergleich von Agenda Austria nach Zahlen der OECD eindrucksvoll. Würde ein Durchschnittsverdiener z. B. Lohnsteuer und Sozialversicherung wie sein Kollege in Dänemark zahlen, dann blieben ihm umgerechnet satte 2,8 Monatsgehälter mehr im Jahr. „Selbst gegenüber Schweden beträgt der Netto-Unterschied 375 Euro pro Monat. Das sind 4500 Euro im Jahr oder wie ein 15. und ein halbes 16. Monatsgehalt mehr. Dabei sind Schweden und Dänemark nicht als Steuerparadiese mit schlechtem Sozialstaat bekannt“, analysiert Denes Kucsera von Agenda Austria.