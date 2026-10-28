Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis 8400 Euro

Uns bleibt viel weniger Nettolohn als im Ausland

Wirtschaft
28.10.2026 19:22
Lohnsteuer und Sozialbeiträge „fressen“ bei uns hohe 47 Prozent des Bruttobezuges.
Lohnsteuer und Sozialbeiträge „fressen“ bei uns hohe 47 Prozent des Bruttobezuges.(Bild: Stockfotos-MG - stock.adobe.com)
Porträt von Christian Ebeert
Von Christian Ebeert

Bis zu 2,8 Monatsgehälter oder 8400 Euro im Jahr bleiben Beschäftigten in Österreich weniger netto im Lohnsackerl als in den meisten anderen Ländern. Grund ist die besonders hohe Steuer- und Abgabenlast bei uns, ergibt ein Vergleich von Agenda Austria.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dass heimischen Beschäftigten besonders wenig netto von ihrem Bruttobezug bleibt, spürt man jeden Monat am Konto. Dass das auch objektiv so ist, belegt der Vergleich von Agenda Austria nach Zahlen der OECD eindrucksvoll. Würde ein Durchschnittsverdiener z. B. Lohnsteuer und Sozialversicherung wie sein Kollege in Dänemark zahlen, dann blieben ihm umgerechnet satte 2,8 Monatsgehälter mehr im Jahr. „Selbst gegenüber Schweden beträgt der Netto-Unterschied 375 Euro pro Monat. Das sind 4500 Euro im Jahr oder wie ein 15. und ein halbes 16. Monatsgehalt mehr. Dabei sind Schweden und Dänemark nicht als Steuerparadiese mit schlechtem Sozialstaat bekannt“, analysiert Denes Kucsera von Agenda Austria.

Selbst in vergleichbaren Ländern wie Luxemburg oder der Schweiz verdient man netto rund 5500 Euro mehr pro Jahr. „Der Staat nimmt dort überall weniger weg. In Schweden etwa beträgt die Abgabenquote 41,5 Prozent, in Österreich 47 Prozent, also fast die Hälfte des Bruttobezuges.“ 

Mit Abgaben wie in Schweden würden Durchschnittsverdiener netto umgerechnet auf 15,5 ...
Mit Abgaben wie in Schweden würden Durchschnittsverdiener netto umgerechnet auf 15,5 Jahresgehälter kommen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Gerechnet wurde dabei jeweils der durchschnittliche Monatslohn für einen alleinstehenden Vollzeit-Beschäftigten in jedem Land, inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Bei uns waren das im Vorjahr 4504 Euro. Berücksichtigt wurde auch, dass in manchen Ländern etwa teilweise für Krankheit und Pension selbst vorzusorgen ist.

Nur in drei Ländern bleibt weniger netto
Dennoch bleibt uns im internationalen Vergleich von 22 Staaten fast am wenigsten übrig. Gleichauf liegen Beschäftigte in Frankreich, nur in Deutschland (-1700 Euro), Niederlanden (-2300 Euro) und Belgien (-4300 Euro) sind die Abzüge noch höher. 

Lesen Sie auch:
Österreich liegt im OECD-Vergleich bei der Steuer- und Abgabenquote an der fünften Stelle ...
Neuer OECD-Schnitt
Für wen die Steuerlast in Österreich hoch ist
30.04.2025
Auf Grund, Arbeit etc.
OECD empfiehlt Österreich anderes Steuersystem
08.07.2024

Warum wir so schlecht abschneiden? „Schweden hat schon in der 1990er-Jahren die Pensionen stabilisiert, eine Ausgabenobergrenze eingeführt und so die Arbeit entlastet. In Österreich gibt es dazu nur kleine Schritte.“ So soll etwa der Beitrag zum Familienlastenfonds gesenkt werden, aber gegenfinanziert durch andere Steuern für die Betriebe. Zudem stieg die Lohnsteuer faktisch, weil wieder ein Drittel der „kalten Progression“  voll weitergegeben wird. Eine Gehaltserhöhung zu der Abgeltung der hohen Inflation fließt daher teilweise sofort an den Fiskus weiter. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
28.10.2026 19:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
151.443 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
110.058 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
96.698 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1246 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Wirtschaft
Knapp vor Wahlen
US-Notenbank Fed lässt Leitzins unverändert
Bis 8400 Euro
Uns bleibt viel weniger Nettolohn als im Ausland
„Kommt uns gelegen“
Angehende Polizisten starten mit „Wien auf Zeit“
Erstmals seit 2022
Europäischer Gaspreis steigt bis auf 100 Euro
Personalengpass
Saisonniers: Touristiker und Gewerkschaft im Zwist
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf