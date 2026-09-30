Hang ist abgerutscht: Reparatur wird blockiert

Enormer Aufwand für Erstellung der Gutachten

Seither waren Fachleute und Statiker am Werk, um die Lage zu prüfen. „Die Erstellung aller notwendigen Gutachten ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Um den Schaden ordnungsgemäß wiedergutmachen zu können, muss die Angelegenheit ebenfalls rechtlich geprüft und abgesichert sein“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ). Die Zeit drängt. Um den Hang felsenfest abstützen zu können, damit jegliche Gefahr eines weiteren unerwarteten Zwischenfalls gebannt ist, setzt die Reparatur bei Stahlpfählen an, die noch vor dem Wintereinbruch anzubringen sind.