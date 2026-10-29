Schneewinter als Hoffnung nach dem Hitzesommer

Zu knapp war es auch beim Happischhaus. Dieses musste im August schließen, im November starte der Winterbetrieb. „Heuer war extrem, aber es wird wohl so weitergehen“, sagt Sophie Burtscher von den Naturfreunden Salzburg. Sie appelliert an die Politik, die Infrastruktur rund um den alpinen Tourismus zu fördern. „Die Vereine sind ausgeblutet. Wir können nicht noch mehr leisten.“

Insgesamt rückten Feuerwehren in Salzburg heuer 838 Mal zur Wasserversorgung aus – mit 4,2 Millionen Litern.