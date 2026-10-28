Die meisten Millionen fließen in den Pinzgau

Im aktuellen Jahr ist der Topf etwa 100 Millionen Euro schwer. 26 Millionen davon fließen in den Pinzgau, der insgesamt die meisten Projekte in diesem Jahr hat, etwa für den Neubau der Volksschule in Kaprun oder für die Generalsanierung des Schulzentrums in Zell am See. Mehrere Seniorenwohnhäuser werden im Flachgau mit den GAF-Mitteln erweitert und saniert. Quer durch das Land werden Kindergärten ausgebaut, um dem Betreuungsbedarf gerecht zu werden.