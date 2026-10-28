Lkw kollidierte mit Radfahrer: Rettungseinsatz

Was genau am Mittwochvormittag in der Linzer Bundesstraße passierte, ist noch unklar. Ersten Informationen zufolge kam es zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Radfahrer. Durch den Aufprall wurde der Radler offenbar schwer verletzt. Sanitäter und Notarzt des Roten Kreuzes kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus.