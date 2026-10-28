Lkw kollidierte mit Radfahrer: Rettungseinsatz

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich ersten Informationen zufolge am Mittwoch im Salzburger Stadtteil Gnigl ereignet: Ein Lkw kollidierte auf der Linzer Bundesstraße mit einem Radfahrer. Das Rote Kreuz eilte mit einem Notarzt zum Unfallort.
Was genau am Mittwochvormittag in der Linzer Bundesstraße passierte, ist noch unklar. Ersten Informationen zufolge kam es zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Radfahrer. Durch den Aufprall wurde der Radler offenbar schwer verletzt. Sanitäter und Notarzt des Roten Kreuzes kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus.
Aufgrund des Unfalls wurde der Straßenbereich vorübergehend gesperrt. Folge war ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und Stau. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
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