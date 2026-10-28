Zu lange Verfahren: „Standort ist gefährdet“

Oft sind es überbordende Verfahren oder politische Grabenkämpfe, die den Ausbau von heimischen Unternehmen jahrelang verzögern. Gerade hat das der Sonnenschutz-Spezialist Schlotterer in Adnet zu spüren bekommen. Sein Werk 3 – geplant für Firmenwachstum und mehr Produktionseffizienz – darf vorerst nicht gebaut werden. Einem Einspruch einer Anrainerfamilie wurde stattgeben. Das Projekt liegt nach fünf Jahren weiter auf Eis. Dabei geht es um 700 neue Arbeitsplätze. Das hat FPÖ-Chefin Marlene Svazek auf den Plan gerufen. Sie fordert von der Bundespolitik nicht nur die Novellierung der Gewerbeordnung, sondern auch von den Genehmigungsverfahren dahinter. Schutzinteressen müssten dabei abgewogen werden. Sonst sei der Standort gefährdet.