Lenker raste mit 140 km/h durch Baustelle

Mit 140 km/h raste ein 46-jähriger Pongauer durch den Baustellenbereich der Umfahrung Bischofshofen. Der Mann überschritt die erlaubte Maximalgeschwindigkeit um 60 km/h! Folglich wurde ihm der Führerschein abgenommen. Gleich mehrere Raser leisteten sich gefährliche Verkehrsmanöver ...
In der Nacht auf Mittwoch drückte auch ein Lkw-Lenker auf das Gas. Statt den erlaubten 50 km/h im Ortsgebiet auf der Nußdorfer Landesstraße bretterte er mit fast 98 km/h durch. Die Polizei erwischte den Mann und nahm ihm den Führerschein ab.
48 km/h schneller als erlaubt
Ebenso in einem Ortsgebiet überschritt ein 72-jähriger Wiener in Thalgau auf der Salzburger Straße die Geschwindigkeitsgrenze – er fuhr laut Aussendung der Polizei um 48 km/h schneller als erlaubt.
Generell wurden am Dienstag im Flachgau, Tennengau und in der Stadt Salzburg 249 Lenker geblitzt. Weitere 15 Fahrer überschritten die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h.
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