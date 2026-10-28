Apothekerin: „Wir haben für Pakete keinen Platz“

In Eugendorf (Salzburg) hat die Apotheke Goldener Stern jetzt ihren Postpartner-Vertrag gekündigt. Kunden müssen künftig für ihre Geschäfte nach Seekirchen ausweisen – ein Umweg von mindestens fünf Kilometern. Die Post verweist auf Paketstationen im Ort, die Bewohner dann selbst bedienen müssen.
„Jetzt nehmen sie schon kurz nach zwölf Uhr nichts mehr an“, regt sich ein Kunde mit Paket am Parkplatz des Postpartners in Eugendorf auf. Später wiederzukommen ist keine Option, denn: Der Standort ist ab sofort für immer geschlossen.
„Es hat sogar schon Streit gegeben“
„Wir haben nur sechs Parkplätze – das ist viel zu wenig für die hohe Frequenz der Postkunden“, sagt Apothekerin Barbara Sommer. Zudem würden der Online-Handel und die damit verbundenen Retouren stark steigen, der Platzbedarf für Pakete immer mehr werden. „Das geht dann zulasten der Apothekenkunden“, erklärt Sommer ihre Beweggründe. Sie selbst habe die Apotheke erst heuer zum Jahresanfang übernommen. „Als Postpartner aufzuhören war keine einfache Entscheidung.“
Kunden müssen für Geschäfte mit der Post oder der bank99 jetzt einen Umweg in die Nachbargemeinde Seekirchen in Kauf nehmen. Auf „Krone“-Anfrage verweist die Post unter anderem auf Selbstabholstationen in Eugendorf. Der Anspruch sei allerdings schon, so rasch wie möglich wieder einen Postpartner zu finden.
„Das ist Sache der Post“
Ähnlich sieht das auch Bürgermeister Robert Bimminger (ÖVP): „Das ist Sache der Post, wir sind aber trotzdem in einem guten Austausch. Ich bin guter Dinge, dass zeitnah wieder etwas gefunden wird.“ Ob sich das bis zum Weihnachtsgeschäft ausgeht, ist fraglich.
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