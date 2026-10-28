Apothekerin: „Wir haben für Pakete keinen Platz“

„Es hat sogar schon Streit gegeben“

„Wir haben nur sechs Parkplätze – das ist viel zu wenig für die hohe Frequenz der Postkunden“, sagt Apothekerin Barbara Sommer. Zudem würden der Online-Handel und die damit verbundenen Retouren stark steigen, der Platzbedarf für Pakete immer mehr werden. „Das geht dann zulasten der Apothekenkunden“, erklärt Sommer ihre Beweggründe. Sie selbst habe die Apotheke erst heuer zum Jahresanfang übernommen. „Als Postpartner aufzuhören war keine einfache Entscheidung.“