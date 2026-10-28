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Rattie überzeugt

Kanadier brachte frischen Wind an die Salzach

Sport
28.10.2026 19:50
Ty Rattie (re.) steuerte in drei Spielen drei Punkte bei.
Ty Rattie (re.) steuerte in drei Spielen drei Punkte bei.(Bild: Heiko Mandl – EC Red Bull Salz)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Drei Spiele, drei Siege - bei den Eisbullen zeigt die Formkurve wieder nach oben. Einen wichtigen Anteil daran hat auch Neuzugang Ty Rattie. Der Kanadier fügte sich auf Anhieb bestens ein, sammelte bereits drei Scorerpunkte. Auch privat läuft es für den frischgebackenen Vater rund.

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Drei Siege aus den vergangenen drei Partien – bei den Eisbullen ist unter Trainer Teemu Levijoki etwas Ruhe eingekehrt. Ein Grund dafür ist auch Neuzugang Ty Rattie. Seit seinem Debüt wurde er schnell zu einem wichtigen Faktor. Aufgrund der Ausfälle musste der Ex-NHLer gleich in die Bresche springen und in der ersten Sturmlinie aushelfen.

„Es ist immer schwierig, in ein neues Team zu kommen und die Mannschaft kennenzulernen. Mit drei Siegen zu starten, ist natürlich großartig“, strahlte Rattie nach seiner ersten Woche im Bulls-Trikot. In der er in drei Spielen drei Punkte (ein Tor, zwei Assists) beisteuerte. „Salzburg weiß, wie man Titel gewinnt, ich will hier meinen Platz finden und dabei helfen, den nächsten einzufahren“, erklärte der Offensivgeist aus der kanadischen Provinz Alberta. Abseits des Eises gibt es für Rattie derzeit nur ein Thema: „Meine Frau und ich sind zum ersten Mal Eltern geworden, all meine Freizeit verbringe ich mit meinem Sohn.“ Das war auch der Hauptgrund, warum der Nordamerikaner erst jetzt einen neuen Vertrag unterschrieb und in der Mozartstadt eine neue Heimat fand.

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