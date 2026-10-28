Kanadier brachte frischen Wind an die Salzach

„Es ist immer schwierig, in ein neues Team zu kommen und die Mannschaft kennenzulernen. Mit drei Siegen zu starten, ist natürlich großartig“, strahlte Rattie nach seiner ersten Woche im Bulls-Trikot. In der er in drei Spielen drei Punkte (ein Tor, zwei Assists) beisteuerte. „Salzburg weiß, wie man Titel gewinnt, ich will hier meinen Platz finden und dabei helfen, den nächsten einzufahren“, erklärte der Offensivgeist aus der kanadischen Provinz Alberta. Abseits des Eises gibt es für Rattie derzeit nur ein Thema: „Meine Frau und ich sind zum ersten Mal Eltern geworden, all meine Freizeit verbringe ich mit meinem Sohn.“ Das war auch der Hauptgrund, warum der Nordamerikaner erst jetzt einen neuen Vertrag unterschrieb und in der Mozartstadt eine neue Heimat fand.