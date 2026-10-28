Salzburger Frauenhäuser bekommen mehr Plätze

Der Schwerpunkt soll künftig verstärkt auf Kinder gesetzt werden, deren Mütter Gewalt erfahren haben. Dabei geht es um psychosoziale Beratung, freizeitpädagogische Aktivitäten oder die Begleitung im Schulprozess. Die „ARGE Schutzunterkünfte“ gab in einer Aussendung bereits bekannt, dass sie ihr Angebot von 33 auf 39 Plätze erweitert. Der Verein bietet insgesamt 33 Frauenhäuser in jedem Salzburger Bezirk an.