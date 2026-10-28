Ohne Fußball geht‘s bei Unterhaus-Legende nicht

Die FC Pinzgau Juniors setzen neben Talenten auch auf Routiniers. Vereinslegende Tamas Tandari trifft wie in alten Zeiten, nachdem er eigentlich 2025 aufgehört hatte. Ohne kicken kann der Ungar einfach nicht.
Eigentlich hatte Tamas Tandari im Juni 2025 seine Karriere als Fußballer beendet. Mit dem FC Pinzgau stand er gegen die Altach Juniors ein letztes Mal auf dem Rasen in einem Regionalliga-Spiel. Nach einem Jahr Pause schnürt er seit dieser Saison aber wieder die Fußballschuhe und läuft für die Juniors der Saalfeldener in der 2. Klasse Süd/West auf. „Ein bisschen Bewegung brauche ich noch. Ich bin ständig im Fitnessstudio, aber ein bisschen kicken muss sein“, erklärt der sympathische Ungar.
Tandari und Benedek untrennbar mit dem FC Pinzgau
Gemeinsam mit Arnold Benedek (zusammen prägten sie mehr als ein Jahrzehnt beim FCPS) spielt er in dieser Saison regelmäßig. Tandari läuft als Innenverteidiger auf, trifft dennoch wie in seinen besten Zeiten als Stürmer in der Regionalliga. Mit zwölf Treffern ist er – ex aequo mit dem 34-jährigen Teamkollegen Martin Matyok – zweitbester Torschütze der Liga.
Gleichzeitig stehen teilweise Mit- oder Gegenspieler mit Geburtsjahr 2010 am Feld. Diese könnten Tandaris Kinder sein. „In dieses Laufduell muss ich nicht mehr reingehen, aber das mache ich mit Routine wett“, lacht der der 38-Jährige. Auf seinen eigenen Nachwuchs (zwei Jungs geboren 2014 bzw. 2017) wartet er aber nicht. „Ich glaube, diese Saison mache ich noch fertig“, spürt der Sportlicher Leiter der Pinzgauer den hohen Zeitaufwand.
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