Ohne Fußball geht‘s bei Unterhaus-Legende nicht

Eigentlich hatte Tamas Tandari im Juni 2025 seine Karriere als Fußballer beendet. Mit dem FC Pinzgau stand er gegen die Altach Juniors ein letztes Mal auf dem Rasen in einem Regionalliga-Spiel. Nach einem Jahr Pause schnürt er seit dieser Saison aber wieder die Fußballschuhe und läuft für die Juniors der Saalfeldener in der 2. Klasse Süd/West auf. „Ein bisschen Bewegung brauche ich noch. Ich bin ständig im Fitnessstudio, aber ein bisschen kicken muss sein“, erklärt der sympathische Ungar.