SPÖ-Vorgehen für Stadtchef unverständlich

Die Landes-SPÖ hat immer den Bau des Bades gefordert. Umso verwunderlicher war die rote Forderung nach einem runden Tisch vor wenigen Tagen, weil einige Gemeinden finanzielle Bedenken angemeldet hatten. Dabei ging es vorwiegend um das SPÖ-geführte Neumarkt, das gegen den Finanzausgleich ankämpft, und um das rote Straßwalchen. Letzteres hat in der Gemeindevertretung unlängst beschlossen, dass man mit dabei ist, Neumarkt am Donnerstag. Seekirchens Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP) zeigt sich über das Vorgehen der SPÖ verwundert: „Es kann nicht sein, dass jetzt ein runder Tisch gefordert wird, wo es schon längst einen Gesellschaftervertrag mit allen beteiligten Gemeinden gibt.“ Für ihn steht fest, dass das Bad gebaut wird.