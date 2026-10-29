Akute Zahnschmerzen und Notdienst ist weit weg

Die Stellenbilanz sieht auf den ersten Blick gut aus. Laut Kasse sind in Salzburg von 183 Planstellen derzeit 28 frei. Die Zahnärztekammer kommt auf 21 offene Stellen. Da waren die Lücken schon einmal wesentlich größer. Wer im Pinzgau einen Zahnarzt sucht, muss aber immer noch Geduld beweisen. Den Bezirk betrifft jede dritte ausgeschriebene Kassenstelle. „Suche Zahnarzt, aber bitte nicht privat“, wird der Unmut über hohe Kosten größer.