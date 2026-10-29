Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lücken in Versorgung

Akute Zahnschmerzen und Notdienst ist weit weg

Salzburg
29.10.2026 08:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christina Natascha Kogler)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Bei der zahnärztlichen Versorgung in Salzburg wurden zuletzt Lücken gefüllt. Es gibt aber noch zahlreiche Baustellen. Patienten klagen vermehrt über unzureichende Notversorgung an Wochenenden und in der Nacht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Stellenbilanz sieht auf den ersten Blick gut aus. Laut Kasse sind in Salzburg von 183 Planstellen derzeit 28 frei. Die Zahnärztekammer kommt auf 21 offene Stellen. Da waren die Lücken schon einmal wesentlich größer. Wer im Pinzgau einen Zahnarzt sucht, muss aber immer noch Geduld beweisen. Den Bezirk betrifft jede dritte ausgeschriebene Kassenstelle. „Suche Zahnarzt, aber bitte nicht privat“, wird der Unmut über hohe Kosten größer.

Weite Wege zum Notdienstzentrum
Noch lauter klagen Patienten, die am Abend oder in der Nacht akute Zahnschmerzen bekommen. Das Notdienstzentrum in der Salzburger Glockengasse versorgt neben angrenzenden Bezirken den Pongau und Lungau mit. Nur im Pinzgau gibt es eigene Bereitschaftsdienste. Wer dringend Hilfe braucht, muss sich zwischen 14 und 17 Uhr in der Glockengasse anmelden. Und das geht ausschließlich persönlich. Kammerpräsident Martin Hönlinger dazu: „Über Missstände dieses Systems ist uns nichts bekannt.“

Die Gesundheitskasse (ÖGK) betreibt in Salzburg 19 Behandlungsplätze und weitere Zentren in den Bezirken. Künftig sollen dort auch Kronen angeboten werden. Notfälle werden zu Tagesrandzeiten nicht behandelt. Gesetzlich habe die Zahnärztekammer den Auftrag dafür, heißt es.

Lesen Sie auch:
Streit um Finanzierung
Zahnfüllungen ab 2025 wohl Privatleistung
08.11.2024
„Vertrauensbruch“
Amalgamersatz: Verhandlungsrunde abgesagt
16.01.2025

Bleibt die Kostendebatte: Immer mehr Patienten fragen sich, ob sie für ihre E-Card überhaupt eine ordentliche Leistung bekommen. Die ÖGK zahle eine „ausreichende und zweckmäßige“ Versorgung, wie Obmann Andreas Huss betont. Und nachdem Amalgam-Füllungen EU-weit verboten sind, diskutieren Kasse und Zahnärzte immer noch über den besten Ersatz.

Kommentar
Wenn fehlende Infrastruktur schmerzt

Zahnschmerzen sind gnadenlos. Jeder, der das schon einmal erlebt hat, kennt den Grad der Verzweiflung. Dann ist es weit jenseits der Schmerzgrenze, wenn am Land in der Umgebung kein Notdienst zu finden ist und lange Anfahrten zur zusätzlichen Qual werden. Der Blick über die Bundesländergrenzen zeigt: Es geht auch anders, mit mehr Ärzten, regionaler, mit längeren Öffnungszeiten.

Und die Wahlarzt-Kritik macht auch vor den Zähnen nicht halt: Ein Vielfaches des zu 80 Prozent erstattbaren Kassentarifes wird verlangt. Kassen-Obmann Huss schlug vor, die Sätze zu deckeln und erntete von vielen ein mildes Lächeln.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
29.10.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
153.548 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
103.035 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
93.435 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1076 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf