Linienbus blieb beim Umdrehen in Hang stecken

Bei strömendem Regen musste die Feuerwehr Obertrum am Mittwochabend ausrücken. Ein Linienbus blieb bei einem Umkehrversuch auf einer engen Straße stecken und konnte nicht mehr weiter. Erst nach dem Einsatz des Seilzugs der freiwilligen Floriani konnte der Personen-Bus weiterfahren...