Linienbus blieb beim Umdrehen in Hang stecken

Bei strömendem Regen musste die Feuerwehr Obertrum am Mittwochabend ausrücken. Ein Linienbus blieb bei einem Umkehrversuch auf einer engen Straße stecken und konnte nicht mehr weiter. Erst nach dem Einsatz des Seilzugs der freiwilligen Floriani konnte der Personen-Bus weiterfahren...
Für den Lenker des Linienbusses war es definitiv kein entspannter Arbeitstag. Denn als er am Mittwochabend gegen 19 Uhr in Obertrum sein Gefährt auf einer schmalen Straßen wenden wollte, rutschte das Riesen-Vehikel mit der Hinterachse von der Straße ab.
Der Bus konnte weder vor noch zurück. Es blieb nichts anderes, als die Feuerwehr zu rufen. Die Obertrumer Floriani rückten umgehend mit 25 Mann und drei Fahrzeugen aus.
Das Fahrzeug wurde mit der Seilwinde zurück auf die Straße gezogen und anschließend von den Floriani im strömenden Regen wieder auf die Hauptstraße begleitet. Verletzt wurde niemand, der Fahrer kam mit dem Schock davon.
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