Land steht bei Hallenbad weiter auf der Bremse

Der Elternverein des Bundesgymnasiums Seekirchen hat daher, wie berichtet, am 7. März eine Petition für den schnellen Bau gestartet. Mehr als 3000 Menschen haben mittlerweile online unterschrieben. Auch mehr als 1400 Kommentare von besorgten Eltern wurden darinnen erfasst: „Alle Kinder im Bundesland Salzburg müssen schwimmen lernen. Der Erwerb dieser Kompetenz ist seit langem Teil des Lehrplans, wird jedoch nicht umgesetzt“ oder „im Umkreis von 50 km wird um jede Schwimmbahn gerungen, seien es Vereine, Volksschulen oder Hobbyschwimmer. Dass das Salzburger Seenland keine Möglichkeit bietet, Kindern das überlebenswichtige Schwimmen beizubringen, ist eine Schande. Hier wird nicht das Budget saniert, es wird mit dem Leben der Kinder gespielt“, sind nur zwei davon.