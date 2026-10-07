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Straßwalchen sagt „Ja“ zum Flachgauer Hallenbad

Salzburg
07.10.2026 22:21
So soll das neue Hallenbad in Seekirchen ausschauen
So soll das neue Hallenbad in Seekirchen ausschauen(Bild: Stadt Seekirchen)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach einer langen und spannenden Sitzung ist klar: Mit Straßwalchen beiteiligt sich eine weitere Gemeinde an den Kosten für das neue Flachgauer Hallenbad. Die Bauarbeiten für das Millionen-Projekt sollen noch 2027 starten. 

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„Wir haben es geschafft – knapp, aber doch!“ Straßwalchens Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ) verließ die Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwochabend mit einem zufriedenen Lächeln. Denn: Mit 14 zu elf Stimmen beschloss man, sich am geplanten Flachgauer Hallenbad zu beteiligen. Das Millionenvorhaben ist damit auf Schiene.

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Bereits 2020 hat die Gemeinde Straßwalchen einen Grundsatzbeschluss zu Gunsten des Projektes beschlossen. Ortschefin Kreer wollte aber noch die genauen Zahlen zu dem Projekt abwarten, ließ daher erst jetzt endgültig abstimmen. Die Mandatare der SPÖ stimmten geschlossen mit einem „Ja“, ebenso Teile der ÖVP.

Der Spatenstich für das Hallenbad in Seekirchen könnte somit schon im kommenden Jahr erfolgen. 13 Flachgauer Gemeinden sind mit an Bord. Sie beteiligen sich am 27-Millionen-Euro-Bau und später auch am jährlichen finanziellen Abgang des Bades. 

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