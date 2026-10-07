Straßwalchen sagt „Ja“ zum Flachgauer Hallenbad

Bereits 2020 hat die Gemeinde Straßwalchen einen Grundsatzbeschluss zu Gunsten des Projektes beschlossen. Ortschefin Kreer wollte aber noch die genauen Zahlen zu dem Projekt abwarten, ließ daher erst jetzt endgültig abstimmen. Die Mandatare der SPÖ stimmten geschlossen mit einem „Ja“, ebenso Teile der ÖVP.