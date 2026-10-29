Erster Einblick in Salzburgs teuerste Baustelle

Kein Weiterkommen mehr: Einige Zugänge zur Mönchsberggarage sind mittlerweile zugemauert. Dahinter wird beginnend vom Neutor aus nämlich fleißig an der Aushöhlung des Berges für den Neubau der Salzburger Festspiele gearbeitet. Nicht nur im Berg muss Platz geschaffen werden, auch die Zugänge zur Garage müssen neu gebaut werden.