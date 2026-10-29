Erster Einblick in Salzburgs teuerste Baustelle

Rund 400 Millionen Euro wird der Festspiel-Neubau im Mönchsberg verschlingen. Damit die Bauarbeiten möglichst schnell vorankommen, wird rund um die Uhr an der Aushöhlung des Mönchsbergs gearbeitet. Die „Krone“ konnte erste Einblicke ins Innere der Mega-Baustelle gewinnen.
Kein Weiterkommen mehr: Einige Zugänge zur Mönchsberggarage sind mittlerweile zugemauert. Dahinter wird beginnend vom Neutor aus nämlich fleißig an der Aushöhlung des Berges für den Neubau der Salzburger Festspiele gearbeitet. Nicht nur im Berg muss Platz geschaffen werden, auch die Zugänge zur Garage müssen neu gebaut werden.
Ein „Schaufenster“ soll nach Fertigstellung Festspielgästen schon am Weg von der Mönchsberggarage ins Festspielhaus einen Blick in den im Berg befindlichen Neubau ermöglichen. Das Publikum soll so einen Einblick in das Schaffen der Festspiel-Gewerke in den Werkstätten bekommen.
Damit diese Vision Wirklichkeit wird, muss aber jetzt eifrig gearbeitet werden. 24 Stunden, sieben Tage die Woche sind die Bauarbeiter im Berg im Einsatz. In dem Neubau werden Werkstätten, Montagehalle, Probesäle, Einspielräume und Haustechnikräume ihr neues Zuhause finden.
Rund 400 Millionen Euro wird dieser Bauabschnitt kosten. Bis zum Jahr 2032 soll das Gebäude im Berg fertiggestellt sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.