Wiener Gemeindebau nach Willi Resetarits benannt

Resetarits blieb immer eng mit Favoriten verbunden. Dies äußerte sich nicht zuletzt in der von ihm mit Leben befüllten Kunstfigur des „Ostbahn-Kurti“, dessen Musikstil als Favorit‘n‘Blues bekannt wurde. Er trat stets gegen jede Form der Ausgrenzung auf. Als (Mit-)Begründer des Integrationshauses Wien, von Asyl in Not und von SOS Mitmensch schuf er NGOs, die sich für Menschenrechte und den sozialen Zusammenhalt einsetzen.