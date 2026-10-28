14 Mitarbeiter betroffen: Schlosserei insolvent

Zum Leidwesen der Tiroler Wirtschaft zeigte sich der „Pleitegeier“ am Mittwoch überaus fleißig. Neben dem Konkurs eines Restaurants wurde auch die Insolvenz einer Schlosserei bekannt.
Betroffen von der Pleite ist eine Schlosserei in Tösens im Bezirk Landeck. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Der Antrag auf Eröffnung wurde vom Schuldner bei Gericht eingebracht“, berichtet der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in einer Aussendung.
Mitarbeiter zittern
Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb, in dem 14 Mitarbeiter sind, ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich erst noch zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV.
Die Höhe der Verbindlichkeiten sei noch unklar.
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