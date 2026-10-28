14 Mitarbeiter betroffen: Schlosserei insolvent

Mitarbeiter zittern

Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb, in dem 14 Mitarbeiter sind, ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich erst noch zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV.