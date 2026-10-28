Brigitte Bardots Witwer aus Villa ausgeschlossen

Die Schauspielerin und leidenschaftliche Tierschützerin war im Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben. Bis Anfang der 70er-Jahre spielte Bardot in dutzenden Filmen mit, sie gehörte damals zu den meistfotografierten Frauen der Welt. 1973 gab sie ihre Schauspielkarriere auf und widmete ihr Leben fortan den Tieren. Politisch bewegte sich Bardot nach rechtsaußen und wurde mehrfach wegen rassistischer Äußerungen zu Geldstrafen verurteilt.