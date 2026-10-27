Netanyahu zürnt: „Versuchen, Wahl zu stehlen“

Wahlausschuss verspricht: Wählen auch nach 22 Uhr möglich

Der Wahlausschuss teilte indes mit, dass die Wahllokale auch nach 22 Uhr geöffnet bleiben, falls noch Menschen in der Schlange stehen, um ihre Stimme abzugeben. „Bei einer hohen Wahlbeteiligung wird es immer Warteschlangen geben“, sagt Livne. „Wir versprechen, dass jeder wählen wird. Sollte es um 22 Uhr noch Warteschlangen geben, bleiben die Wahllokale so lange geöffnet, bis alle, die bis 22 Uhr eingetroffen sind, ihre Stimme abgegeben haben. Es besteht kein Grund zur Sorge“, so der Generaldirektor des Zentralen Wahlkomitees.