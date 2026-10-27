Moskau weist Österreichs Wirtschaftsdelegierte aus

Kneissl über jüngste Entwicklungen besorgt

Die in Russland arbeitende ehemalige Außenministern Karin Kneissl zeigte sich bereits gegenüber der russischen staatlichen Nachrichtenagentur „RIA Nowosti“ alarmiert: „Diplomatische Kanäle sollte man immer aufrechterhalten. In schwierigen Zeiten braucht man sie noch mehr. An sonnigen Tagen braucht man sie nicht – an regnerischen schon.“ Sie empfahl, die Verbindungen zwischen den Ländern nicht einbrechen zu lassen.