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Heftige Wochen: ÖFB-Kicker tankt mit Familie Kraft

Fußball International
27.10.2026 15:58
Konrad Laimer hat nach einer intensiven Woche mit der Familie neue Kraft getankt.
Konrad Laimer hat nach einer intensiven Woche mit der Familie neue Kraft getankt.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/Instagram_konradlaimer)
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Von krone Sport

Inmitten intensiver Wochen hat Konrad Laimer mit seiner Familie neue Kraft getankt. Kurz nach der Geburt des zweiten Kindes genießt der ÖFB-Legionär Zeit im Kreise seiner Liebsten. Etwa bei einem Ausflug mit seiner Tochter. 

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Vor zwei Wochen gab es schöne Neuigkeiten aus dem Hause Laimer: Konrad und seine Ines-Sarah durften sich über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen. Vor einigen Tagen durften Mama und Sohn auch zurück nach Hause und die junge Familie konnte erstmals Zeit gemeinsam genießen.

„Eine ganz neue Art von Liebe, ein kleiner Junge, der alles verändert hat, und unser kleines Mädchen, das nun in die Rolle der großen Schwester schlüpft“, schreibt Ines-Sarah auf Instagram zu einer Reihe von Fotos. 

Kompany-Schock und Kane-Jubel
ÖFB-Kicker Konrad hingegen hatte anschließend erneut ein strammes sportliches Programm zu absolvieren. Innerhalb weniger Tage standen Champions-League-Matches gegen Viking (3:3) und Arsenal (2:2) sowie die Liga-Spiele gegen Leipzig (6:1) und Freiburg (3:1) auf dem Programm. Zudem gab es den großen Schock um Trainer Vincent Kompany, der nach einem Zusammenbruch ins Spital gebracht werden musste. 

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Immerhin konnte sich Laimer am Montagabend mit Teamkollege Harry Kane freuen. Der Engländer wurde mit dem Ballon d‘Or ausgezeichnet. „Gratuliere! So verdient!“, freute sich der ÖFB-Teamspieler mit dem Bayern-Stürmer, der sich seinerseits bei seinen Mitspielern bedankte. 

Rund um die intensiven Tage und Wochen hat Laimer im Kreise der Familie neue Kraft tanken können. In einer Story auf Instagram teilte er zuletzt etwa Eindrücke von einem Ausflug mit seinem Töchterchen. Ein schöner Kontrast zum hektischen Fußball-Alltag. 

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