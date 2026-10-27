Heftige Wochen: ÖFB-Kicker tankt mit Familie Kraft

Kompany-Schock und Kane-Jubel

ÖFB-Kicker Konrad hingegen hatte anschließend erneut ein strammes sportliches Programm zu absolvieren. Innerhalb weniger Tage standen Champions-League-Matches gegen Viking (3:3) und Arsenal (2:2) sowie die Liga-Spiele gegen Leipzig (6:1) und Freiburg (3:1) auf dem Programm. Zudem gab es den großen Schock um Trainer Vincent Kompany, der nach einem Zusammenbruch ins Spital gebracht werden musste.