Heftige Wochen: ÖFB-Kicker tankt mit Familie Kraft

Inmitten intensiver Wochen hat Konrad Laimer mit seiner Familie neue Kraft getankt. Kurz nach der Geburt des zweiten Kindes genießt der ÖFB-Legionär Zeit im Kreise seiner Liebsten. Etwa bei einem Ausflug mit seiner Tochter.
Vor zwei Wochen gab es schöne Neuigkeiten aus dem Hause Laimer: Konrad und seine Ines-Sarah durften sich über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen. Vor einigen Tagen durften Mama und Sohn auch zurück nach Hause und die junge Familie konnte erstmals Zeit gemeinsam genießen.
„Eine ganz neue Art von Liebe, ein kleiner Junge, der alles verändert hat, und unser kleines Mädchen, das nun in die Rolle der großen Schwester schlüpft“, schreibt Ines-Sarah auf Instagram zu einer Reihe von Fotos.
Kompany-Schock und Kane-Jubel
ÖFB-Kicker Konrad hingegen hatte anschließend erneut ein strammes sportliches Programm zu absolvieren. Innerhalb weniger Tage standen Champions-League-Matches gegen Viking (3:3) und Arsenal (2:2) sowie die Liga-Spiele gegen Leipzig (6:1) und Freiburg (3:1) auf dem Programm. Zudem gab es den großen Schock um Trainer Vincent Kompany, der nach einem Zusammenbruch ins Spital gebracht werden musste.
Immerhin konnte sich Laimer am Montagabend mit Teamkollege Harry Kane freuen. Der Engländer wurde mit dem Ballon d‘Or ausgezeichnet. „Gratuliere! So verdient!“, freute sich der ÖFB-Teamspieler mit dem Bayern-Stürmer, der sich seinerseits bei seinen Mitspielern bedankte.
Rund um die intensiven Tage und Wochen hat Laimer im Kreise der Familie neue Kraft tanken können. In einer Story auf Instagram teilte er zuletzt etwa Eindrücke von einem Ausflug mit seinem Töchterchen. Ein schöner Kontrast zum hektischen Fußball-Alltag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.