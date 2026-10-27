Trumps Sohn bei Jagd mit Kreml-Insider erwischt

Russe war bei Hochzeit von Trump

Dass die Bande zwischen dem US-Präsidentensohn und dem russischen Geschäftsmann tief sind, zeigte sich bereits im Frühjahr. Wie Enthüllungen der US-Rechercheplattform „ProPublica“ ans Licht brachten, griff der umstrittene Russe bei der Karibik-Hochzeit von Donald Trump Jr. auf einer privaten Bahamas-Insel mächtig tief in die eigene Tasche.