Rekordpreisgeld bei der 75. Vierschanzentournee

Bei der 75. Vierschanzentournee im kommenden Winter wird ein Rekordpreisgeld in Höhe von fast 700.000 Euro vergeben. Das kündigten die Veranstalter des Skisprung-Spektakels rund um den Jahreswechsel am Dienstag an. „Wir freuen uns auf eine denkwürdige Veranstaltung, die durch die Integration der Damenbewerbe zugleich ein Schritt in ein neues Zeitalter ist“, sagte Tourneepräsident Manfred Schützenhofer. Für die Frauen ist es die erste Tournee in der Weltcup-Geschichte.