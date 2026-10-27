Lässig: Harrison Ford strampelte durch Hollywood

Hier genießt niemand Geringerer als Harrison Ford den strahlenden Sonnenschein im Sunshine State! Bei milden 25 Grad radelte der 84-Jährige entlang der Küste von Los Angeles. Und machte dabei eine Top-Figur!
Der „Indiana Jones“- Held ist auch mit 84 Jahren noch topfit! Harrison Ford wurde am Montag bei einer kleinen Ausfahrt an der Küste von Los Angeles gesichtet. Dabei zeigte sich der Schauspieler nicht nur gut gelaunt, sondern auch in Top-Form! Auf seinem Fahrrad der Marke „Specialized“ macht er so manch jüngerem Kollegen Konkurrenz!
Mit sonnigem Gemüt durch L.A.
Im Sport-Dress, mit Handschuhen, Trinkrucksack und Schuhen mit Klicksystem war der 84-Jährige bestens ausgestattet. Bei angenehmen 25 Grad, die es aktuell in Los Angeles hat, strahlt „Indy“ mit der Sonne um die Wette!
Fords Form ist bewunderswert: Der Schauspieler ist drahtig, kaum ein Gramm Fett scheint seine Muskeln zu verbergen, die Adern treten wie Wasserschläuche hervor!
Besonders witzig: Auf einem der Fotos wirkt es so, als wäre Harrison Ford von der Küstenwache aufgehalten worden. Lässig unterhält er sich mit einer Person, die in einem Pick-up-Truck sitzt und das Fenster heruntergekurbelt hat.
Ob es sich dabei um eine Kontrolle oder lediglich um ein Plauscherl zwischen den Beamten und dem „Indiana Jones“- Darsteller handelt, können wir allerdings nicht definieren.
Nicht immer körperlich fit
Dass Harrison Ford in Top-Form ist, kommt nicht von ungefähr: Während seiner Schauspiel-Karriere führte er viele Stunts selbst aus. Doch das führte auch dazu, dass er sich dabei immer wieder verletzte. Beim Dreh von „Indiana Jones und der Tempel des Doom“ (1984) zog sich Ford einen Bandscheibenvorfall zu. Bei „Star Wars – Das Erwachen der Macht“ (2014) brach er sich ein Bein.
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