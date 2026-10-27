Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Indy“ ist topfit!

Lässig: Harrison Ford strampelte durch Hollywood

Society International
27.10.2026 16:00
Wer tritt hier so fest in die Pedale? Es ist Harrison Ford! Der 84-jährige Schauspieler gönnte ...
Wer tritt hier so fest in die Pedale? Es ist Harrison Ford! Der 84-jährige Schauspieler gönnte sich an der Küste von Los Angeles eine kleine Ausfahrt.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hier genießt niemand Geringerer als Harrison Ford den strahlenden Sonnenschein im Sunshine State! Bei milden 25 Grad radelte der 84-Jährige entlang der Küste von Los Angeles. Und machte dabei eine Top-Figur!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der „Indiana Jones“- Held ist auch mit 84 Jahren noch topfit! Harrison Ford wurde am Montag bei einer kleinen Ausfahrt an der Küste von Los Angeles gesichtet. Dabei zeigte sich der Schauspieler nicht nur gut gelaunt, sondern auch in Top-Form! Auf seinem Fahrrad der Marke „Specialized“ macht er so manch jüngerem Kollegen Konkurrenz!

Mit sonnigem Gemüt durch L.A.
Im Sport-Dress, mit Handschuhen, Trinkrucksack und Schuhen mit Klicksystem war der 84-Jährige bestens ausgestattet. Bei angenehmen 25 Grad, die es aktuell in Los Angeles hat, strahlt „Indy“ mit der Sonne um die Wette! 

Harrison Ford bewies einmal mehr, wie sportlich er ist.
Harrison Ford bewies einmal mehr, wie sportlich er ist.(Bild: Viennareport)

Fords Form ist bewunderswert: Der Schauspieler ist drahtig, kaum ein Gramm Fett scheint seine Muskeln zu verbergen, die Adern treten wie Wasserschläuche hervor!

Plauscherl oder Kontrolle? Hier kam es zumindest zur Konfrontation zwischen Ford und der ...
Plauscherl oder Kontrolle? Hier kam es zumindest zur Konfrontation zwischen Ford und der Küstenwache.(Bild: Viennareport)

Besonders witzig: Auf einem der Fotos wirkt es so, als wäre Harrison Ford von der Küstenwache aufgehalten worden. Lässig unterhält er sich mit einer Person, die in einem Pick-up-Truck sitzt und das Fenster heruntergekurbelt hat.

Ob es sich dabei um eine Kontrolle oder lediglich um ein Plauscherl zwischen den Beamten und dem „Indiana Jones“- Darsteller handelt, können wir allerdings nicht definieren. 

Lesen Sie auch:
Harrison Ford kamen die Tränen, so gerührt war er!
Tränen in den Augen!
So gerührt reagierte Harrison Ford auf Actor Award
02.03.2026
„Tolle Erfahrung“
Michael J. Fox lobt fürsorglichen Harrison Ford
20.11.2025
Kollegen einig
Harrison Ford hat die „Weltkultur geprägt“
19.12.2025

Nicht immer körperlich fit
Dass Harrison Ford in Top-Form ist, kommt nicht von ungefähr: Während seiner Schauspiel-Karriere führte er viele Stunts selbst aus. Doch das führte auch dazu, dass er sich dabei immer wieder verletzte. Beim Dreh von „Indiana Jones und der Tempel des Doom“ (1984) zog sich Ford einen Bandscheibenvorfall zu. Bei „Star Wars – Das Erwachen der Macht“ (2014) brach er sich ein Bein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
27.10.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
134.056 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
103.176 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
86.942 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1198 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Society International
„Indy“ ist topfit!
Lässig: Harrison Ford strampelte durch Hollywood
Trauer bei Moderatorin
Franziska Knabenreich fand Verlobten tot im Bett
„Sex and the City“
Darum war Davis von Nixon anfangs eingeschüchert
Glaubt es selber nicht
Dieser Serien-Star ist der „Sexiest Man Alive“!
Influencerin am Boden
Sophia Thiel: „Bin mental am absoluten Tiefpunkt“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf