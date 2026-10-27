Lässig: Harrison Ford strampelte durch Hollywood

Nicht immer körperlich fit

Dass Harrison Ford in Top-Form ist, kommt nicht von ungefähr: Während seiner Schauspiel-Karriere führte er viele Stunts selbst aus. Doch das führte auch dazu, dass er sich dabei immer wieder verletzte. Beim Dreh von „Indiana Jones und der Tempel des Doom“ (1984) zog sich Ford einen Bandscheibenvorfall zu. Bei „Star Wars – Das Erwachen der Macht“ (2014) brach er sich ein Bein.