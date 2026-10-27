Rufe „überhört“: 33 Männer in Gefängnis erstickt

Das erklärte Ermittlungsleiter Jonathan Kure in einem Untersuchungsbericht zu dem Fall. Die Männer waren im vergangenen Monat in Minna im Zentrum Nigerias von einer paramilitärischen Einheit unter dem Verdacht illegalen Goldschürfens gefangen genommen worden. Überlebende berichteten, sie seien in eine viel zu kleine Zelle ohne ordentliche Belüftung gesperrt worden. Obwohl sie um Hilfe gerufen und gegen die Tür getrommelt hätten, hätten die Wächter über Stunden hinweg nicht reagiert.