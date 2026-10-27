„Grausame Behandlung“
Rufe „überhört“: 33 Männer in Gefängnis erstickt
Wegen untragbarer Haftbedingungen sind 33 festgenommene Goldgräber Ermittlern zufolge in einem Gefängnis in Nigeria erstickt.
Der Umgang mit den Männern sei „grausam und unmenschlich“ gewesen, erklärten unabhängige Ermittler am Dienstag. Gerichtsmedizinische Analysen sowie weitere Beweise belegten, dass die 33 Männer infolge „fortgesetzten Einsperrens in einer stark überfüllten und schlecht belüfteten Haftzelle bei gleichzeitigem Hitzestress und Dehydrierung“ gestorben seien.
Das erklärte Ermittlungsleiter Jonathan Kure in einem Untersuchungsbericht zu dem Fall. Die Männer waren im vergangenen Monat in Minna im Zentrum Nigerias von einer paramilitärischen Einheit unter dem Verdacht illegalen Goldschürfens gefangen genommen worden. Überlebende berichteten, sie seien in eine viel zu kleine Zelle ohne ordentliche Belüftung gesperrt worden. Obwohl sie um Hilfe gerufen und gegen die Tür getrommelt hätten, hätten die Wächter über Stunden hinweg nicht reagiert.
„Grausame, unmenschliche und erniedrigenden Behandlung“
Die Haftbedingungen kämen einer „grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung“ der Festgenommenen gleich, erklärten die Ermittler. Unter den Todesopfern waren demnach 14 Minderjährige. Die Todesfälle erstreckten sich demnach über elf Stunden. Wächter hätten die Hilferufe der Gefangenen ignoriert. Die Ermittler sprachen von „vermeidbaren“ Todesfällen, die durch „gesetzwidrige und untragbare“ Haftbedingungen verursacht wurden.
Der Tod der Goldgräber hatte wütende Proteste ausgelöst. Minna ist die Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaats Niger, der reich an Bodenschätzen ist und zahlreiche Goldgräber anzieht, die meist illegal nach dem Edelmetall suchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.