Viertelfinal-Aus für Kuenz bei WM in Astana

Martina Kuenz, Österreichs beste Ringerin, hat sich bei der WM in Astana (Kasachstan) im Viertelfinale knapp geschlagen geben müssen. Beim 3:3 gegen Aiperi Medet aus Kirgistan, die Nummer zwei der Weltrangliste, schied Kuenz wegen der höheren technischen Wertung ihrer Gegnerin aus.