Ärger über ÖBB: Kein Ticket ohne „Wisch-Handy“!

Fünfmal Hotline-Kontakt, einmal richtige Auskunft

Doch ein solches besitzt Herr Pichler nicht. „Mein Mann sagt, vor seinem Tod werde er sich sicher keines dieser Wischerhandys mehr anschaffen“, schimpft seine Frau. Und: „Ich kenne keine Person über 80 Jahre, die ein Smartphone besitzt.“ Was folgte, war ein nervenaufreibender Hürdenlauf: Fünfmal rief Frau Pichler bei der ÖBB-Hotline an. Als Ratschlag bekam sie unter anderem, ihr Mann könne sich das Ticket auch beim nächsten Bahnschalter persönlich kaufen. „Der nächste Bahnschalter ist in Tulln – rund eineinhalb Stunden von uns entfernt“, findet das Frau Pichler gar nicht lustig.