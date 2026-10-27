Kylie Jenner verwandelt sich in sexy Femme fatale

Wow-Auftritt im Fantasy Bra

Zuletzt sorgte Kylie Jenner übrigens mit einem besonders funkelnden Auftritt für Furore. Die jüngste Halbschwester von Kim Kardashian schwebte bei der großen Fashion Show von Victoria‘s Secret nämlich im Fantasy Bra über die Bühne. Und das vom Juwelier Jacob & Co. entworfene Hingucker-Stück war unglaubliche 50 Millionen Dollar teuer!