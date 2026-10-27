Kylie Jenner verwandelt sich in sexy Femme fatale

Scheinbar wirkt ihr Oscar-nominierter Boyfriend Timothee Chalamet inspirierend auf sie. Für die neuste Werbekampagne ihres Fashion-Labels Khy spielt Kylie Jenner nämlich die Femme fatale. Und das ist ziemlich heiß ...
Im Stile eines Old-Hollywood-Streifens ließ sie sich unter anderem in Schwarz-Weiß, im Pelzmantel und mit einer Zigarette im Mund ablichten.
Shooting am Mulholland Drive
Ein weiterer Schnappschuss zeigt die 29-Jährige im knallengen schwarzen Leder-Top in einem Oldtimer mit roten Sitzen. Das Auto steht oben am Aussichtspunkt des Mulholland Drives in den Hollywood Hills, im Rückspiegel ist das San Fernando Valley zu sehen.
Jenner, die ihre neue Kollektion „Khy After Dark“ getauft hat, ist selbst die Kreativdirektorin für ihre Marke. Ihr Ziel: Designer-Fashion mit Alltagsstil-Outfits zu kombinieren.
Wow-Auftritt im Fantasy Bra
Zuletzt sorgte Kylie Jenner übrigens mit einem besonders funkelnden Auftritt für Furore. Die jüngste Halbschwester von Kim Kardashian schwebte bei der großen Fashion Show von Victoria‘s Secret nämlich im Fantasy Bra über die Bühne. Und das vom Juwelier Jacob & Co. entworfene Hingucker-Stück war unglaubliche 50 Millionen Dollar teuer!
Im Publikum wurde die 29-Jährige begeistert gefeiert: Neben Mutter Kris Jenner drückte vor allem Freund Timothée Chalamet (30) stolz aus der Front Row die Daumen.
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