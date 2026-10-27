13-jähriger Intensivtäter flüchtet aus Donauspital

Serientäter plötzlich pumperlgsund

Nachdem der Bub am heutigen Dienstag in der Früh über Schmerzen geklagt hatte, wurde er zur weiteren Untersuchung in die Klinik Donaustadt gebracht. Dort war der „Nachwuchs-Gangster“ aber plötzlich wieder pumperlgsund – und flüchtete vor seinen Betreuern aus dem Krankenhaus.

Details zur Flucht sind bislang unklar. Der offensichtliche „Trick“ wird sich aber wohl oder übel bei anderen „Auszeit WG“-Insassen herumsprechen ...