Am liebsten siedeln sich Ungarn im Burgenland an

Im Bundesländervergleich hat das Burgenland den geringsten Anteil an Einwohnern mit ausländischen Wurzeln. Spitzenreiter ist Wien mit mehr als 41 Prozent. In Eisenstadt und Umgebung sind es immerhin 23 Prozent. Das Nationen-Ranking im Burgenland führt Ungarn deutlich vor Deutschland und der Slowakei an. Syrien ist erst auf Rang 13 zu finden, knapp vor der Schweiz.