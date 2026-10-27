Hartbergs Traum: „Einer unserer schönsten Siege“

Kapitän Tobias Kainz war vor 14.237 Zuschauern beim Jubel gegen seinen Ex-Verein live dabei: „Das war einer unserer schönsten Siege! Und das kann wieder passieren, denn wir wissen, dass wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, wir gegen jeden Gegner sehr unangenehm sein und jeden schlagen können, auch auswärts. Das Stadion wird wieder gut besucht sein – und wenn wir ähnlich kompakt auftreten und unser spielerisches Element auf die Platte bringen wie beim letzten Mal, können wir weiterkommen.“