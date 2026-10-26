Green Jobs als Berufe mit viel Zukunftspotenzial

Auftrag an die Politik

„Green Jobs sind weit mehr als ein arbeitsmarktpolitischer Trend – sie können zu einem wichtigen Baustein für Innovation, Wertschöpfung und die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts werden“, so Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth. Die größten Chancen hätten dabei jene, die ökologische Anforderungen mit technologischem Know-how verbinden. Für Wirth ist daher der Auftrag an die Wirtschaftspolitik klar: Diese muss Investitionen ermöglichen, Qualifikationen fördern und den Wandel sozial verträglich gestalten.