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Besserer Brandschutz auf dem Arbeitsplatz dank KI

Burgenland
26.10.2026 19:00
Wo ist ein Feuerlöscher und wie ist die Handhabung? Oft wissen das in einer Firma die wenigsten.
Wo ist ein Feuerlöscher und wie ist die Handhabung? Oft wissen das in einer Firma die wenigsten.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
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Von Burgenland-Krone

Firmenchefs und Gastwirte wollen, dass ihre Mitarbeiter über den Brandschutz im Betrieb tipptopp informiert sind: „Damit jeder weiß, was im Notfall zu tun ist!“ 

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Wissen Sie, was zu tun ist, wenn auf dem Arbeitsplatz ein Feuer ausbricht? Wo sind die Notausgänge, wo die Feuerlöscher? Fragen, die fachkundige Profis unserer Feuerwehr an Mitarbeiter in Firmen aller Art stellen, um vorzubeugen und auf Nummer sicher zu gehen.

Brandermittler warnen
Laut Gesetz sind Arbeitgeber in Österreich dazu verpflichtet, ihre Beschäftigten regelmäßig bezüglich des geltenden Brandschutzes zu unterweisen. Experten kennen die Mängel, die es zu beheben gilt.

„Im Zuge von Überprüfungen tauchen immer wieder enorme Wissenslücken bei Dienstnehmern auf. Wie aktuelle Einsätze in der jüngsten Vergangenheit deutlich aufgezeigt haben, wissen die Mitarbeiter fast bis gar nichts über den Brandschutz im Unternehmen, wo sie viel Zeit verbringen. Das kann verheerende Folgen haben“, warnen erfahrene Brandermittler.

Online-Kurs klärt auf
Unterweisungen im Brandschutz gibt es mithilfe der Fachleute online. Das jüngste Beispiel ist ein einstündiger Kurs unter „Pölzl Fire Campus“ für österreichische Betriebe, der mit einer Prüfung abschließt. „Unternehmen können eine speziell auf ihre Branche ausgelegte Option wählen, die dann auf die Gastronomie, Baustellen oder den Handel abzielt“, heißt es.

Das Ganze funktioniert unter anderem mit Künstlicher Intelligenz: „So konnten realistische Videos erstellt werden, die etwa veranschaulichen, was passiert, wenn man einen Ölbrand mit Wasser löscht.“

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