Mit nur 500 Euro „Besitzer“ eines Windrads werden

Zu 75 Prozent energieunabhängig

Mit der Investition unterstützt man zudem den laufenden Ausbau der erneuerbaren Energie im Burgenland. Bekanntermaßen hat sich das Land das Ziel gesetzt, in etwas mehr als drei Jahren – genau genommen 2030 – energieunabhängig zu sein. Ein bisschen fehlt dazu noch: In den letzten fünf Jahren habe man die Energieunabhängigkeit auf 75 Prozent erhöhen können, erklärt Sharma. Das sei einzigartig in Österreich.