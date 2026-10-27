Ansage von Wolff: „Tequila – sonst Caipirinha!“

Der Erfolg in Austin von der Pole aus war sein neunter in dieser Saison und damit auch in seiner Karriere. Im Debütjahr hatte er es nicht geschafft und stattdessen mit einigen Rückschlägen und Dämpfern zu kämpfen gehabt. 2026 ist Antonellis Jahr – er dominiert die Formel 1, wie es einst die Allergrößten der Serie machten. Gewinnt er am Sonntag in Mexiko, löst er Sebastian Vettel ab, den deutschen Vierfach-Weltmeister, der bei seinem ersten Titel mit deutlich über 23 Jahren 2010 zum jüngsten Champion wurde.