Neues Gesicht für Platz vor Bergkirche Eisenstadt

Mehr Bäume, weniger Busverkehr

Geplant sind neue Bäume, blühende Grünflächen, ein Wasserspiel und zusätzliche Sitzgelegenheiten, welche den Ort zu einem attraktiven Aufenthalts- und Begegnungsraum machen sollen, wie es von der Stadt heißt. Ebenso vorgesehen sind eine verbesserte Beleuchtung und zusätzliche Radabstellmöglichkeiten. Auch auf die Wünsche der Bevölkerung nach Windschutz und einer freien Sicht auf die Bergkirche wurde Rücksicht genommen. Die Fläche soll weiter für Veranstaltungen und Feste genutzt werden können, gleichzeitig will man sie vom bisherigen Buswendeverkehr entlasten.