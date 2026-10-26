14.000 Tickets für Tiroler Cupschlager verkauft

Der Countdown läuft, am Mittwoch (28.Oktober, 18 Uhr) steigt der Tiroler Cupschlager zwischen dem FC Wacker Innsbruck und der WSG Tirol im Tivoli Stadion in Innsbruck. Mehr als 14.000 Tickets sind verkauft, die restlichen knapp 2000 Karten gibt‘s im Online-Ticketshop und am Spieltag.
Auch für diese Partie – in der dritten Runde des ÖFB-Cups trifft der FC Wacker Innsbruck auf die WSG Tirol – sind die Karten heiß begehrt. Das stellen die Verkaufszahlen unter Beweis: Mehr als 14.000 Tickets gingen bereits über den Ladentisch. Wer am Mittwoch um 18 Uhr dabei sein will, sollte sich beeilen – denn auch die übrigen knapp 2000 Eintrittskarten finden reißenden Abgang. Diese sind im Online-Ticketshop sowie am Spieltag ab 16 Uhr an den Kassen Nord und Süd direkt beim Stadion erhältlich.
Um 16.30 Uhr Einlass ins Stadion
Neben den Kassen sperren auch der Wacker-Kiosk und der Foodtruck um 16 Uhr auf. Alle Eingänge in das Stadion sind ab 16.30 Uhr geöffnet.
Wacker-Präsident Hannes Rauch ist begeistert: „Dieser Andrang zeigt, wie groß die Vorfreude auf dieses Tiroler Duell ist.“ Sein Wunsch für den großen Abend: ein möglichst volles Tivoli und ein Fußballfest voller Begeisterung, Respekt und Fairness.
Gratis Shuttle ab dem Hauptbahnhof
Achtung! Rund um die Olympiaword und das Tivoli Stadion Tirol gibt es nur wenige Parkplätze. Wegen des Berufsverkehrs wird empfohlen, frühzeitig mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Matchticket gilt zwei Stunden vor bis zwei Stunden nach dem Spiel als IVB-Fahrschein. Vom Innsbrucker Hauptbahnhof fahren kostenlose Shuttlebusse zum Tivoli.
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