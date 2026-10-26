14.000 Tickets für Tiroler Cupschlager verkauft

Auch für diese Partie – in der dritten Runde des ÖFB-Cups trifft der FC Wacker Innsbruck auf die WSG Tirol – sind die Karten heiß begehrt. Das stellen die Verkaufszahlen unter Beweis: Mehr als 14.000 Tickets gingen bereits über den Ladentisch. Wer am Mittwoch um 18 Uhr dabei sein will, sollte sich beeilen – denn auch die übrigen knapp 2000 Eintrittskarten finden reißenden Abgang. Diese sind im Online-Ticketshop sowie am Spieltag ab 16 Uhr an den Kassen Nord und Süd direkt beim Stadion erhältlich.