Video: Remis – aber GAK-Elfer sorgt für Aufregung

Keinen Sieger hat am Samstag ein flottes Duell zwischen der WSG Tirol und dem GAK in der zehnten Runde der Fußball-Bundesliga gebracht. Nach früher Führung der Grazer durch einen umstrittenen Foul-Elfmeter Alexander Hofleitners (6.) belohnte Nikolai Baden Frederiksen (63.) in Innsbruck doch noch einen engagierten Auftritt. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).