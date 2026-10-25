Donor Angry
“Show some respect!” Anger Over Stolen Summit Logbook
For years, hikers have been recording their memories in the guestbook at the Blaschekwarte (Upper Austria). Now it has suddenly disappeared. For Anna-Maria Lichtenegger, the theft is particularly painful—because this spiritual place reminds her of her late father.
“Stealing a guestbook—that’s just not right! It’s more than just a book! It contains memories and personal experiences of many people who want to record their time at the Blaschekwarte,” says Anna-Maria Lichtenegger (37) from Bad Goisern, deeply upset, writing on Facebook: “Anyone who takes something like this is robbing everyone else of a piece of this community! Please respect other people’s property and memories. I’ve been funding this book for many years. I see it as a good deed and am very happy to do it! Two weeks ago, I carried it up there with my family. As of today, it’s gone. Just taken.”
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