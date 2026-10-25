Radfahrer stießen zusammen: Frau in Lebensgefahr

Kollision bei S-Kurve

„Als sich die Radfahrer einer S-Kurve näherten, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 29-Jährigen und der 21-Jährigen. Durch die Kollision kamen beide Radfahrer zu Sturz“, schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer am Sonntag. Die junge Radfahrerin erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen, sie sei in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden, so Steirer.