Radfahrer stießen zusammen: Frau in Lebensgefahr

Ein Zusammenstoß zweier Radfahrer am frühen Samstagnachmittag im Wiener Bezirk Döbling hat dramatische Folgen gehabt. Eine 21-Jährige kollidierte mit einem ihr entgegenkommenden 29-Jährigen, beide stürzten. Während der Mann mit leichten Verletzungen davonkam, wurde die junge Frau in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.
Der folgenschwere Unfall geschah auf der Donaupromenade. Der 29-Jährige war mit zwei Freunden auf den Rädern unterwegs, die 21-Jährige mit ihrem Bruder, der hinter ihr fuhr.
Kollision bei S-Kurve
„Als sich die Radfahrer einer S-Kurve näherten, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 29-Jährigen und der 21-Jährigen. Durch die Kollision kamen beide Radfahrer zu Sturz“, schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer am Sonntag. Die junge Radfahrerin erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen, sie sei in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden, so Steirer.
Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.
Pensionistin überfahren
Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren schweren Unfall im selben Bezirk. Vor dem Einkaufszentrum Q19 übersah eine Autofahrerin beim Retourfahren eine Fußgängerin (84) und stieß sie nieder. Auch die Pensionistin wurde lebensgefährlich verletzt.
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