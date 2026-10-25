Fußgängerin (84) übersehen und mit Auto überfahren

Die dramatischen Szenen spielten sich am Nachmittag gegen 16 Uhr vor dem Einkaufszentrum Q19 ab. Die 42-Jährige wollte eigentlich in die Einfahrt zur Garage einbiegen, verpasste aber die Zufahrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

„Daraufhin wollte sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts zurückfahren“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. „Zeitgleich kam eine 84-jährige Fußgängerin von der Boschstraße und ging in Richtung Kreilplatz, wo sie die Fahrbahn überqueren wollte.“