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Tragödie in Wien

Fußgängerin (84) übersehen und mit Auto überfahren

Wien
25.10.2026 10:38
Die Lenkerin hatte die Fußgängerin bei der Rückwärtsfahrt übersehen und mit dem Auto ...
Die Lenkerin hatte die Fußgängerin bei der Rückwärtsfahrt übersehen und mit dem Auto niedergestoßen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schrecklicher Unfall am Samstagnachmittag bei einem Einkaufszentrum im Wiener Bezirk Döbling: Eine Autofahrerin verpasste die Einfahrt in die Tiefgarage, legte den Rückwärtsgang ein und schob zurück. Dabei übersah sie offenbar eine 84-jährige Fußgängerin. Diese wurde lebensgefährlich verletzt.

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Die dramatischen Szenen spielten sich am Nachmittag gegen 16 Uhr vor dem Einkaufszentrum Q19 ab. Die 42-Jährige wollte eigentlich in die Einfahrt zur Garage einbiegen, verpasste aber die Zufahrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. 

„Daraufhin wollte sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts zurückfahren“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. „Zeitgleich kam eine 84-jährige Fußgängerin von der Boschstraße und ging in Richtung Kreilplatz, wo sie die Fahrbahn überqueren wollte.“

Zeugen leisteten Erste Hilfe
Die Lenkerin übersah bei der Rückwärtsfahrt offenbar die Passantin und stieß sie mit dem Pkw nieder. Die 84-Jährige stürzte und erlitt schwerste Verletzungen. Zeugen hätten umgehend Erste Hilfe geleistet, hieß es weiter. Die Rettungskette wurde in Gange gesetzt.

Lesen Sie auch:
Die 21-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen (Symbolbild).
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Radfahrer stießen zusammen: Frau in Lebensgefahr
25.10.2026

Die Wiener Berufsrettung übernahm die Erstversorgung der schwerst verletzten Frau, sie wurde im Anschluss daran in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Junge Radfahrerin in kritischem Zustand
Nur wenige Stunden zuvor war es auf der Donaupromenade im selben Bezirk zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Zwei Radfahrer waren zusammengestoßen und gestürzt. Während ein 29-Jähriger glimpflich mit leichten Verletzungen davonkam, erlitt eine 21 Jahre alte Frau schwerste Verletzungen. 

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