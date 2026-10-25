Fußgängerin (84) übersehen und mit Auto überfahren

Schrecklicher Unfall am Samstagnachmittag bei einem Einkaufszentrum im Wiener Bezirk Döbling: Eine Autofahrerin verpasste die Einfahrt in die Tiefgarage, legte den Rückwärtsgang ein und schob zurück. Dabei übersah sie offenbar eine 84-jährige Fußgängerin. Diese wurde lebensgefährlich verletzt.
Die dramatischen Szenen spielten sich am Nachmittag gegen 16 Uhr vor dem Einkaufszentrum Q19 ab. Die 42-Jährige wollte eigentlich in die Einfahrt zur Garage einbiegen, verpasste aber die Zufahrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
„Daraufhin wollte sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts zurückfahren“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. „Zeitgleich kam eine 84-jährige Fußgängerin von der Boschstraße und ging in Richtung Kreilplatz, wo sie die Fahrbahn überqueren wollte.“
Zeugen leisteten Erste Hilfe
Die Lenkerin übersah bei der Rückwärtsfahrt offenbar die Passantin und stieß sie mit dem Pkw nieder. Die 84-Jährige stürzte und erlitt schwerste Verletzungen. Zeugen hätten umgehend Erste Hilfe geleistet, hieß es weiter. Die Rettungskette wurde in Gange gesetzt.
Die Wiener Berufsrettung übernahm die Erstversorgung der schwerst verletzten Frau, sie wurde im Anschluss daran in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.
Junge Radfahrerin in kritischem Zustand
Nur wenige Stunden zuvor war es auf der Donaupromenade im selben Bezirk zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Zwei Radfahrer waren zusammengestoßen und gestürzt. Während ein 29-Jähriger glimpflich mit leichten Verletzungen davonkam, erlitt eine 21 Jahre alte Frau schwerste Verletzungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.