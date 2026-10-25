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Philadelphia auch ohne James weiter siegreich

US-Sport
25.10.2026 10:36
(Bild: AP/Chris Szagola)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Philadelphia 76ers haben auch ohne ihren Basketball-Superstar LeBron James in ihrem dritten NBA-Saisonspiel den dritten Sieg eingefahren.

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Joel Embiid glänzte am Samstag beim 127:116-Heimerfolg gegen die sieglosen Milwaukee Bucks mit einem Triple-Double aus 28 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists. James pausierte laut Teamangaben wegen Rückenschmerzen. Der wie der 41-Jährige im Sommer nach Philadelphia gewechselte Jaylen Brown kam an seinem 30. Geburtstag auf 27 Zähler.

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