Philadelphia auch ohne James weiter siegreich

Die Philadelphia 76ers haben auch ohne ihren Basketball-Superstar LeBron James in ihrem dritten NBA-Saisonspiel den dritten Sieg eingefahren.
Joel Embiid glänzte am Samstag beim 127:116-Heimerfolg gegen die sieglosen Milwaukee Bucks mit einem Triple-Double aus 28 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists. James pausierte laut Teamangaben wegen Rückenschmerzen. Der wie der 41-Jährige im Sommer nach Philadelphia gewechselte Jaylen Brown kam an seinem 30. Geburtstag auf 27 Zähler.
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