Philadelphia auch ohne James weiter siegreich

Joel Embiid glänzte am Samstag beim 127:116-Heimerfolg gegen die sieglosen Milwaukee Bucks mit einem Triple-Double aus 28 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists. James pausierte laut Teamangaben wegen Rückenschmerzen. Der wie der 41-Jährige im Sommer nach Philadelphia gewechselte Jaylen Brown kam an seinem 30. Geburtstag auf 27 Zähler.