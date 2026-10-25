Kompany-Kollaps macht auch Kollegen nachdenklich

„Ich kenne das. Der Tag ist manchmal sehr, sehr lang. Unser Job ist sehr fordernd“, erklärte Muslic. Der Tiroler und Wahl-Oberösterreicher, der Schalke zurück ins Oberhaus geführt hat, sandte gute Wünsche an Kompany. „Ich hoffe, es ist nicht so schlimm und wir sehen ihn bald wieder an der Seitenlinie.“ Ähnlich äußerte sich Niko Kovac. „Wichtig ist in dieser Phase, ihm Ruhe zu geben“, meinte der Coach des Bayern-Rivalen Borussia Dortmund. „Er braucht die Zeit. Wir wissen alle, wie anstrengend so ein Trainerjob ist.“