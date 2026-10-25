Kompany-Kollaps macht auch Kollegen nachdenklich

Der Zusammenbruch von Bayern-München-Trainer Vincent Kompany beschäftigt auch dessen Kollegen in der deutschen Fußball-Bundesliga.
Der 40-Jährige muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben und soll sich laut Klubangaben danach in Ruhe erholen. Die hohe Belastung im Job veranlasste seine Trainerkollegen aber auch zu nachdenklichen Worten. Schalke-Coach Miron Muslic etwa hält daher eine „Coaching-Hygiene“, wie er es nannte, für äußerst wichtig.
„Ich kenne das. Der Tag ist manchmal sehr, sehr lang. Unser Job ist sehr fordernd“, erklärte Muslic. Der Tiroler und Wahl-Oberösterreicher, der Schalke zurück ins Oberhaus geführt hat, sandte gute Wünsche an Kompany. „Ich hoffe, es ist nicht so schlimm und wir sehen ihn bald wieder an der Seitenlinie.“ Ähnlich äußerte sich Niko Kovac. „Wichtig ist in dieser Phase, ihm Ruhe zu geben“, meinte der Coach des Bayern-Rivalen Borussia Dortmund. „Er braucht die Zeit. Wir wissen alle, wie anstrengend so ein Trainerjob ist.“
Hoeneß-Besuch im Krankenhaus
Ausschließlich Ruhe gewährten die Bayern ihrem Trainer nicht. Dem Belgier habe laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung unter anderen Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Krankenhaus einen Besuch abgestattet und auch Essen mitgebracht.
Kompany war am Freitag auf dem Vereinsgelände zusammengebrochen, als er das Training der Bayern-Amateure verfolgt hatte. Er wurde daraufhin mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht.
Vorschnelle Zusammenhänge mit einem Virusinfekt, der Kompany schon vor einer Woche stark beeinträchtigt hatte, wollte Bayerns Sportvorstand Max Eberl nicht ziehen. Die medizinischen Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen, betonte Eberl am Samstag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.