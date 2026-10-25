Schwerer Unfall: Lenker in Autowrack eingeklemmt

Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, war das Auto des verunfallten Lenkers komplett demoliert. Es lag am Dach und im Inneren war der bewusstlose Mann eingeklemmt. Der Lenker war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Steinwand der Straßenböschung gekracht. Daraufhin hat sich das Auto mehrmals überschlagen. Sofort startete die Rettung des Mannes.