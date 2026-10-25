Schwerer Unfall: Lenker in Autowrack eingeklemmt

Die Hauptfeuerwache Villach wurde am Sonntag um 5 Uhr in der Früh zu einem schweren Unfall auf der Villacher Alpenstraße gerufen. Ein Lenker verunfallte, war bewusstlos und im Auto eingeklemmt.
Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, war das Auto des verunfallten Lenkers komplett demoliert. Es lag am Dach und im Inneren war der bewusstlose Mann eingeklemmt. Der Lenker war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Steinwand der Straßenböschung gekracht. Daraufhin hat sich das Auto mehrmals überschlagen. Sofort startete die Rettung des Mannes.
Vorsichtige Rettung aus dem Autowrack
„In enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst befreiten unsere Einsatzkräfte den Verletzten mit hydraulischen Rettungsgeräten und einem Spineboard“, so die Hauptfeuerwache Villach. Nach erster medizinischer Versorgung wurde der Mann ins LKH Villach gebracht. Mit im Einsatz war auch die FF Judendorf und die FF Möltschach.
Im Anschluss musste das Auto von der Straße gebracht werden. Auch das gestaltete sich schwierig. Mittels Kran wurde es geborgen. Auch die Fahrbahn musste wegen ausgelaufener Betriebsmittel gereinigt werden.
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