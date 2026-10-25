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In Valencia nur 22 Sekunden am Rekord vorbei!

Sport-Mix
25.10.2026 11:00
Julia Mayer
Julia Mayer(Bild: zVg)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Die glänzende Form von Österreichs Rekordläuferin Julia Mayer hält weiter an. Beim Halbmarathon in Valencia erzielte sie als 33. in 1:10:33 ihre zweitbeste Zeit auf dieser Distanz. Sie verfehlte ihren ÖLV-Rekord nur um 22 Sekunden.

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Ihre aktuelle Bestmarke hatte sie erst vor zwei Wochen in Graz mit 1:10:11 erzielt, als sie ihren Rekord von der Halbmarathon-WM in Kopenhagen (1:10:54) pulverisiert hatte. Unter dem Strich stehen also für Julia Mayer drei großartige Halbmarathons binnen fünf Wochen!

„Ich bin sehr, sehr zufrieden – wieder eine 1:10er-Zeit. Dass ich den Rekord knapp verpasst habe, stört mich weniger. Wir hatten in der vergangenen Woche ja hohe Belastungen im Training“, kommentierte Julia Mayer, „ich bin schnell gestartet, dann ist es stetig mühsamer geworden. Kurze Zeit musste ich auch allein laufen. Zudem gab es minimal windige Bedingungen, was für Valencia ungewöhnlich ist. Es ist sich aber doch relativ gut ausgegangen. Mit meiner zweitbesten Zeit bin ich sehr zufrieden!“

ÖLV-Bestleistung über 15 km
In Valencia blieb zwar ihr dritter Rekord in Folge aus, aber dennoch fliegt sie mit einer neuen ÖLV-Bestleistung nach Hause. Über 15 km wurde für sie eine Splitzeit von 50:05 gestoppt, womit sie in jedem Fall deutlich unter ihrer bisherigen Bestzeit von 50:37 von Barcelona 2024 blieb. Über 15 km werden keine Rekorde, sondern nur Bestleistungen geführt.

Julia Mayer
Julia Mayer(Bild: zVg)

Marathon im Dezember
Jedenfalls ist Julia Mayer gut vorbereitet für ihr großes Ziel bei den Herbstläufen. Am 6. Dezember läuft sie in Valencia den Marathon, wo sie einen ersten Grundstein für die angestrebte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 anstrebt.

An der Spitze stellte bem Halbmarathon in Valencia Sheila Chepkirui in 1:03:51 eine neue Weltjahresbestleistung auf. Sie führte einen Dreifachsieg für Kenia an. Zweite wurde Diana Wanza (1:03:52) vor Dasilah Jerono (1:04:11). 

Julia Mayer
Julia Mayer(Bild: zVg)

Europarekord bei den Männern
Bei den Männern fixierte Rodrigue Kwizera (Spa) mit 58:03 einen neuen Europarekord. Er verbesserte die Bestmarke, die der Schwede Andreas Almgren bei der WM in Kopenhagen in 58:06 aufgestellt hatte, um drei Sekunden.

Julia Mayer: schnellste Halbmarathon-Rennen
1:10:11 (1) Graz 11.10.2026

1:10:33 (33) Valencia 25.10.2026

1:10:54 (38) Kopenhagen 20.09.2026

1:11:09 (9) Barcelona 11.02.2024

1:11:13 (5) Málaga 24.04.2022

Halbmarathon, Valencia:
Männer: 1. Kwizera (Spa) 58:03, 2. Ndikumwenayo (Spa) 58:05, 3. Kipruto (Ken) 58:12

Frauen: 1. Chepkirui (Ken) 1:03:51, 2. Wanza (Ken) 1:03:52, 3. Jerono (Ken) 1:04:11, 33. Mayer (Ö) 1:10:33

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