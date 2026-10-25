In Valencia nur 22 Sekunden am Rekord vorbei!

„Ich bin sehr, sehr zufrieden – wieder eine 1:10er-Zeit. Dass ich den Rekord knapp verpasst habe, stört mich weniger. Wir hatten in der vergangenen Woche ja hohe Belastungen im Training“, kommentierte Julia Mayer, „ich bin schnell gestartet, dann ist es stetig mühsamer geworden. Kurze Zeit musste ich auch allein laufen. Zudem gab es minimal windige Bedingungen, was für Valencia ungewöhnlich ist. Es ist sich aber doch relativ gut ausgegangen. Mit meiner zweitbesten Zeit bin ich sehr zufrieden!“