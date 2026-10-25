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Nacht in Klinik

Spaniens König Felipe wurde am Auge operiert

Royals
25.10.2026 10:47
Am Freitagabend besuchte König Felipe gemeinsam mit seiner Tochter Kronprinzessin Leonor die ...
Am Freitagabend besuchte König Felipe gemeinsam mit seiner Tochter Kronprinzessin Leonor die Gala zur Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises. Am Samstag wurde er in Oviedo am Auge operiert.(Bild: EPA/ELOY ALONSO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spaniens König Felipe VI. (58) ist am linken Auge wegen eines Grauen Stars operiert worden. Der Routineeingriff am Samstag habe ungefähr eine halbe Stunde gedauert und sei ohne Komplikationen verlaufen, gab das spanische Königshaus bekannt. Felipe verbrachte demnach die Nacht in einer Augenklinik. 

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Der Eingriff erfolgte den Angaben zufolge in einer Augenklinik in der Stadt Oviedo im Norden Spaniens.

Felipe absolvierte in der Gegend mit seiner Frau, Königin Letizia, und den Töchtern, der Prinzessin von Asturien Leonor und Infantin Sofía, zuvor mehrere Auftritte rund um die Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise. Die Familie hielt sich dort mehrere Tage auf.

Gemeinsam mit seiner Familie absolvierte Spaniens König in der Gegend rund um Oviedo mehrere ...
Gemeinsam mit seiner Familie absolvierte Spaniens König in der Gegend rund um Oviedo mehrere Auftritte.(Bild: EPA/PACO PAREDES)

Linse trübt sich ein
Der Graue Star – medizinisch Katarakt genannt – ist eine Augenerkrankung, bei der sich die ursprünglich klare Augenlinse zunehmend eintrübt. Dadurch sieht man verschwommen, weniger kontrastreich und ist oft lichtempfindlicher.

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Die Behandlung dafür erfolgt im Normalfall durch eine Operation, bei der die getrübte Linse entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt wird.

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