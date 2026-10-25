Spaniens König Felipe wurde am Auge operiert

Felipe absolvierte in der Gegend mit seiner Frau, Königin Letizia, und den Töchtern, der Prinzessin von Asturien Leonor und Infantin Sofía, zuvor mehrere Auftritte rund um die Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise. Die Familie hielt sich dort mehrere Tage auf.