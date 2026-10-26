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Doskozil zum Feiertag

„Unseren Zusammenhalt müssen wir uns bewahren“

Burgenland
26.10.2026 06:00
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil dankt allen Menschen, die Respekt zeigen und so den Alltag ...
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil dankt allen Menschen, die Respekt zeigen und so den Alltag meistern.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Den Nationalfeiertag nimmt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zum Anlass, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt zu stellen. Der SPÖ-Politiker gibt ein klares Bekenntnis zu Neutralität, Sicherheit und einem starken Bundesheer ab.

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Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Europa sind für Doskozil ein gutes Miteinander und stabile Verhältnisse wichtiger denn je. „Wenn wir sehen, wie groß die politischen und sozialen Spannungen in manchen Ländern geworden sind, wird deutlich, dass Zusammenhalt keine Selbstverständlichkeit ist. Im Burgenland haben wir uns ein gutes Miteinander bewahrt“, unterstreicht der Landeshauptmann.

Sicherheit als hohes Gut
Der Nationalfeiertag erinnert Doskozil an den Beschluss der immerwährenden Neutralität Österreichs am 26. Oktober 1955. „Unsere Neutralität hat sich über Jahrzehnte bewährt. Sie steht für Eigenständigkeit, Stabilität und Verantwortung. Aber Neutralität bedeutet nicht, sich zurückzulehnen. Wer neutral sein will, muss auch selbst für die Sicherheit sorgen können. Für diese Herausforderungen braucht es ein starkes Bundesheer mit ausreichend Personal, moderner Ausrüstung und den notwendigen Mitteln“, betont der Landeshauptmann.

Zitat Icon

Die Burgenländer schauen aufeinander, helfen sich gegenseitig, übernehmen Verantwortung. Das ist eine große Stärke unseres Landes, die wir erhalten müssen.

Hans Peter Doskozil

Respektvoller Umgang
„Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Entscheidend ist, dass wir einander mit Respekt begegnen und füreinander da sind. Im Burgenland zeigen das tagtäglich viele Menschen – in den Gemeinden, in den Vereinen, in sozialen Berufen und im Ehrenamt. Ihnen allen gilt am Nationalfeiertag mein besonderer Dank“, sagt Doskozil: „Diesen Gemeinschaftssinn müssen wir uns bewahren!“

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