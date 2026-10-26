„Unseren Zusammenhalt müssen wir uns bewahren“

Sicherheit als hohes Gut

Der Nationalfeiertag erinnert Doskozil an den Beschluss der immerwährenden Neutralität Österreichs am 26. Oktober 1955. „Unsere Neutralität hat sich über Jahrzehnte bewährt. Sie steht für Eigenständigkeit, Stabilität und Verantwortung. Aber Neutralität bedeutet nicht, sich zurückzulehnen. Wer neutral sein will, muss auch selbst für die Sicherheit sorgen können. Für diese Herausforderungen braucht es ein starkes Bundesheer mit ausreichend Personal, moderner Ausrüstung und den notwendigen Mitteln“, betont der Landeshauptmann.