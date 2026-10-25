Heftige Unruhen: Paris-Traum für Künstler geplatzt

Ein Trostpflaster

„Das war ein emotionaler Tiefschlag“, zeigte sich Hiess enttäuscht. Das Hotel und der Rückflug von Paris nach Wien waren längst bezahlt. Doch der internationale Veranstalter reagierte prompt: Als Wiedergutmachung für die entgangene Chance in der Seine-Metropole darf sich der Recycling-Künstler im April 2027 auf einer Top-Ausstellung in London präsentieren – und das komplett unentgeltlich.